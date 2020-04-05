Власти Башкирии предлагают три варианта дистанционного обучения школьников

В Башкирии заработают три разных формы дистанционного обучения. Об этом на ежедневном брифинге прокомментировал заместитель министра образования региона Ильдар Мавлетбердин.

Различные формы придуманы, чтобы охватить всех школьников, уточняет чиновник. Согласно первому варианту, школьник сможет воспользоваться онлайн-обучением с помощью «Скайпа», «Зуума» и похожих программ. Если же дома у ребенка отсутствует высокоскоростной интернет, то задания он будет получать по электронной почте или с помощью других мессенджеров. Третий вариант разработан для детей, у которых нет интернета или компьютера. Для них дежурные учителя будут приносить задания прямо домой.

В том числе, муниципалитетам позволяется открыть дежурные группы для младшеклассников, родители которых работают в непрерывном производстве. Так же родители, продолжающие работать, могут рассчитывать на дежурные группы в детсадах.