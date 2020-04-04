6 апреля глава Башкирии Радий Хабиров проведет онлайн-урок новейшей истории

— С 6 апреля наши дети начинают учиться максимально полноценно, насколько это возможно в рамках дистанционного образования, — подчеркнул глава РБ. — Не надо забывать, что поступать в вузы и ссузы им предстоит в конкурентной среде. И поскольку нам важно будущее каждого нашего школьника, мы не можем упустить это время и обязаны сделать всё возможное, чтобы учеба в текущих условиях была эффективной. И без родителей нам не справиться. Со следующей недели все наши ребята перейдут на дистанционное обучение. В каждой школе учебный процесс будет организован в зависимости от оснащенности и технических возможностей. Это будут учебные кейсы на электронных или бумажных носителях, а также онлайн-занятия.