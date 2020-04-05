Власти Башкирии предлагают три варианта дистанционного обучения школьников

Различные формы придуманы, чтобы охватить всех школьников, уточняет чиновник. Согласно первому варианту, школьник сможет воспользоваться онлайн-обучением с помощью «Скайпа», «Зуума» и похожих программ. Если же дома у ребенка отсутствует высокоскоростной интернет, то задания он будет получать по электронной почте или с помощью других мессенджеров. Третий вариант разработан для детей, у которых нет интернета или компьютера. Для них дежурные учителя будут приносить задания прямо домой.