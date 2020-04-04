В Башкирии для некоторых детей организуют дежурные группы в детсадах и школах

— Во всех дошкльных образовательных организациях организована работа дежурных групп для детей, чьи родители в период действия указа о нерабочих днях выходят на работу. Это работники непрерывно действующих организаций: полицейские, военные, МЧС, медработники, работники организации питания и другие. Для дежурных групп осуществляется входной контроль — замер температуры, общение с родителями, чтобы узнать были ли какие-то внешние признаки заболеваний, — подчеркнул Ильдар Мавлетбердин.

Чиновник добавил, что для включения детей в дежурные группы не нужно писать заявлений:

— Орган местного самоуправления определяет перечень детсадов, где эти группы будут открыты. Поэтому родителям нужно обратиться в отдел образования соответствующего муниципалитета, чтобы узнать какие детсады организуют такую работу и чтобы записать туда своего ребенка.