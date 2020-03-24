VK и OK позволят пройти программу 5-11 классов в школе от MAXIMUM Education

Это бесплатные занятия в виде стримов, которые может посмотреть в прямом эфире или в записи любой пользователь.

В сообществах в VK и OK уже начались онлайн-занятия для 8-10 классов по 12 предметам: русский язык, математика, литература, алгебра, геометрия, иностранный язык, обществознание, история, история древнего мира, биология, физика и химия. В них же размещаются дополнительные материалы, домашние задания и тесты на проверку знаний. Через несколько дней аналогичные сообщества появятся для 5-7 и 11 классов.

Благодаря технологиям социальных сетей все занятия будут проходить в прямом эфире: любой желающий сможет посмотреть их в высоком качестве. Это позволит учащимся не только прослушивать уроки, но и задавать вопросы учителям в процессе, что увеличит вовлечённость и поможет зрителям быстрее адаптироваться к процессу дистанционного обучения.

Ссылки на все тематические паблики в VK размещены в сообществе MAXIMUM. Вступить в них может любой желающий, независимо от школы и места жительства. Трансляции занятий в ОК можно найти в специальном разделе «Образование» на видеовитрине соцсети. В соцсетях будут ежедневно проходить уроки-стримы по 45 минут каждый, которые затем публикуются в записи. Ведут онлайн-курсы опытные преподаватели-предметники образовательной компании MAXIMUM, среди которых победитель конкурса «Учитель года России — 2019» Лариса Арачашвили. В основе всех материалов лежит школьная программа.

Михаил Мягков, генеральный директор MAXIMUM Education:

«Мы понимаем, как сложно единовременно перевести миллионы детей по всей России на дистанционное обучение. Мы, в MAXIMUM, сами столкнулись с необходимостью перевести всех наших учеников (около 15000) по всей России из классов в онлайн. Мы реализовали это за 2 дня без отставания от учебного плана. Благодаря сотрудничеству с ВКонтакте и Одноклассниками мы сможем помочь как школам, так и ученикам просто и быстро перейти на дистанционный формат обучения. Для многих учеников и учителей экосистема Mail.ru Group является привычной и популярной средой общения и обмена данными, поэтому новые образовательные возможности должны быть легко восприняты».

Алсу Гарифуллина, руководитель образовательных проектов ВКонтакте:

«Многие школьники не только общаются ВКонтакте, но и ищут полезные для себя материалы: например, вступают в сообщества помощи или смотрят видео по теме, если им что-то не понятно на уроках. Так что все инструменты им привычны. Кроме того, в VK есть всё, чтобы объяснять материал: можно вести трансляции и публиковать видео, обмениваться документами и фотографиями, отвечать на вопросы в комментариях, личных сообщениях или сообщениях сообщества. Так что перейти на онлайн-обучение не составит труда — сделать это можно за несколько часов: достаточно создать сообщество, загрузить первые материалы и пригласить учеников».

Ранее Mail.ru Group вместе с Министерством просвещения и Министерством высшего образования и науки рассказали, как школы и вузы могут быстро перейти на дистанционное обучение с помощью ВКонтакте, Одноклассников и образовательных сервисов компании.

Также ВКонтакте подготовила подробные рекомендации для преподавателей по использованию платформы. В сообществе VK Education можно следить за новостями ВКонтакте для образовательных учреждений, а в сообщениях сообщества агенты Поддержки оперативно отвечают на все вопросы.