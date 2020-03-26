Сбербанк впервые открыл доступ к своей Виртуальной школе

Предлагаемые технологические решения будут полезны для обеспечения непрерывности процесса обучения.

Сбербанк открыл доступ к части учебных материалов в собственной Виртуальной школе для всех желающих. На дистанционном портале уже размещены полезные материалы, которые будут обновляться еженедельно.

В новых условиях, связанных с переходом на удаленный формат работы, особенно актуальной стала возможность дистанционного обучения. Сбербанк предлагает технологические решения для обеспечения непрерывности процесса обучения не только в школьной, но и в профессиональной подготовке.

В открытой Виртуальной школе Сбербанка представлены:

курсы и тренажеры по разным темам, затрагивающим развитие корпоративных, ролевых, цифровых и профессиональных компетенций

серия материалов проекта SberKnowledge (информационно-аналитического издания Корпоративного университета Сбербанка) о новых трендах в менеджменте, коммуникации и комплексном развитии личности

серия материалов от проекта EduTech (про лучшие практики в мире обучения) и Пульс EduTech (обзоры рынка образовательных технологий)

видео и статьи современных российских ученых про значимые открытия в области когнитивистики, лингвистики, больших данных и т.д.

результаты научных исследований, подготовленные в рамках совместного проекта Корпоративного университета и ПостНауки

видеозаписи выступлений ведущих руководителей Сбербанка и приглашенных спикеров

Кроме того, Корпоративный университет Сбербанка совместно с издательством SmartReading открыл доступ для всех желающих к более чем 450 экземплярам краткого содержания популярных книг в аудио и текстовом формате. Книги будут доступны до 20 апреля 2020 года.

Все материалы открытой Виртуальной школы Сбербанка можно найти по ссылке. Пользователи, прошедшие все курсы до 1 мая, получат подтверждающий сертификат от Корпоративного университета Сбербанка.

Ранее Корпоративный университет Сбербанка открыл бесплатный доступ к новому курсу «Управление дистанционными командами и сотрудниками», который за неделю прошли более 7 000 человек.

Виртуальная школа – платформа для дистанционного обучения и развития сотрудников Группы Сбербанк, предоставляющая доступ к учебным материалам и образовательным программам Корпоративного университета Сбербанка.

Для справки

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов.

Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы.

Услугами Сбербанка пользуются клиенты в 18 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 14 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае и других странах.