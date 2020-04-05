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В Башкирии сгорел автосалон, успели спасти 8 новых машин

5 апреля 2020, 04:09
Фото: pexels.com
Об этом стало известно с сообщения пресс-службы регионального МЧС.

4 апреля ночью внезапно вспыхнул пожар в одном из автосалонов, расположенных по улице Северной в городе Октябрьский. Спасатели получили сообщение о происшествии в первом часу ночи.

Выяснилось, в здании, который был охвачен огнем, находятся автосалон и автосервис. Хорошо, что людей эвакуировать не пришлось: спасатели вывезли лишь восемь новых машин. Пожар был потушен силами личного состава. От огня пострадала часть здания, а именно крыша и перекрытия между первыми и вторыми этажами. Также «огненное» испытание не прошли два автомобиля.

Специалисты выясняют причины и другие обстоятельства ЧП.

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