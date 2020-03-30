В Уфе назвали причину сильного пожара на нефтехимическом производстве

Сегодня, 30 марта, стало известно, что следственный отдел следкома по Орджоникидзевскому району Уфы завершил следствие по уголовному делу в отношении начальника опытно-экспериментального цеха АО «Опытный завод Нефтехим», который обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба.

Именно этого человека обвиняют в пожаре, который случился вечером 21 декабря на предприятии.

Как следует из материалов дела, в тот день начальник цеха в ходе проверки готовности реагента позабыл на емкости ветошь, которой вытирал остатки реагента с пробоотборника. Затем руководитель дал указание поместить емкости с ним в плавитель для разогрева. Там и произошло воспламенение ветоши.

Возникший по это причине пожар уничтожил сырье и продукциюя завода, а также основные средства предприятия на общую сумму свыше 152 млн рублей