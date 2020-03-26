В Башкирии возбудили уголовное дело по факту гибели ребенка в пожаре
26 марта, 11:47ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по РБ
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К такому выводу пришли следователи после первоначального осмотра места происшествия.
В Следственном комитете приняли решение возбудить уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
Напомним, пожар начался вчера днем в 12:37 на улице Почтовая в селе Большая Устюба Буздякского района. Во время тушения пожара было найдено тело 2-летней девочки, а ее 4-летнего брата спас проезжающий мимо прохожий.
В настоящее время проведен осмотр места происшествия, выясняются причины смерти, допрашиваются свидетели и очевидцы, устанавливаются причины и условия возгорания.
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