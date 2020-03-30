В Башкирии в страшном пожаре погиб 64-летний мужчина
30 марта, 10:58ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: МЧС по Башкирии
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В МЧС по Башкирии сообщили подробности трагического происшествия в Нефтекамске.
По данным спасателей ведомства, возгорание началось в однокомнатной квартире на Комсомольской улице в Нефтекамске.
Сообщается, что с места происшествия эвакуировали 10 соседей, среди которых было двое детей. Спасти самого 64-летнего хозяина квартиры не удалось. Его тело обнаружили уже во время тушения пожара.
Точная причина смерти и начала пожара не называется. Предварительно – неосторожность и небрежность при курении.
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