В Башкирии в страшном пожаре погиб 64-летний мужчина

По данным спасателей ведомства, возгорание началось в однокомнатной квартире на Комсомольской улице в Нефтекамске.

Сообщается, что с места происшествия эвакуировали 10 соседей, среди которых было двое детей. Спасти самого 64-летнего хозяина квартиры не удалось. Его тело обнаружили уже во время тушения пожара.