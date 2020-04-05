Минобразования Башкирии предупредило о проблемах при переходе на дистанционную форму

- Поэтому я напоминаю нашим учителям, завтра если какая-то из цифровых образовательных платформ, включая те, которые я перечислил, будет работать со сбоями, просьба заранее все электронные материалы, которые необходимы вам для проведения уроков скачать себе и разослать детям через электронную почту и мессенджеры. Чтобы при сбое урок не прерывался и вы сразу же смогли перейти на так называемый третий вариант работы по электронным кейсам, - уточнил министр.