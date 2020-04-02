В Башкирии все школьники на время дистанционного обучения будут учиться в одну смену
2 апреля, 12:26ОбществоКарина МамаеваФото: pixabay.com
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Об этом сообщил Министр образования Айбулат Хажин.
Сегодня, 2 апреля, в Башкирии состоялся онлайн-брифинг, посвященный дистанционному обучению в период карантина. Министр образования Айбулат Хажин сообщил, что ученики будут заниматься из дома в одну смену.
— В школах у нас действовала вторая смена только по причине нехватки кабинетов. На дистанционном обучении такой проблемы нет, — сообщил министр образования.
Он также сообщил, что в школах будет проводиться обучение по одному из трех вариантов. Все зависит от наличия у учеников компьютеров и скорости интернета. Одни будут прослушивать занятия онлайн, другие получать домашние задания по электронной почте. Если имеются проблемы с интернетом, развозить задания будут в бумажном варианте.
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