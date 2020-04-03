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Стало известно, какие авиакомпании готовы вернуть деньги за билеты жителям Башкирии

3 апреля 2020, 09:37
Фото: Youtube.com
Об этом сообщил председатель Гостранса РБ Алан Марзаев.

Жителям Башкирии, которые до начала пандемии коронавирусной инфекции приобрели билеты на самолет, смогут вернуть деньги. Однако не все авиакомпании согласны возместить убытки клиентов.

По словам председателя Гостранса РБ, произвести возврат всех билетов по любым видам тарифов полностью согласна компания S7 Airlines. Авиакомпания «Аэрофлот» предлагает пассажирам поменять дату вылета пассажирам, которые сейчас из-за пандемии не могут покинуть страну.

— С остальными компаниями понимания полного нет, поэтому ведем переговоры, — отметил Алан Марзаев.

По вопросам возврата денег за билеты на любой транспорт можно обращаться по горячей линии Гостранса РБ по номеру 8(347) 218-10-00.

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