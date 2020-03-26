Радий Хабиров обратился к жителям Башкирии, которые остались за границей

Радий Хабиров сообщил, что сегодня до 14:00 по московскому времени всем туристам, которые сейчас находятся за границей, нужно заявить о себе на сайте МИД РФ.

«Эти списки нужны для организации вывоза наших людей на родину. Сейчас за пределами России остаются еще много жителей нашей республики. Да, мы точечно помогаем тем, кто оказался без денег и без билетов, но для того, чтобы эту работу вести системно, нужны сведения о вас», – пояснил он.

Хабиров также сообщил, что зарегистрироваться туристам надо на сайте МИД. Туристы также могут обратиться в региональный колл-центр госкомитета Башкирии по туризму по номеру 8 800 505 94 56.