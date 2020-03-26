В России запретили все регулярные и чартерные рейсы за границу

Решение было принято по итогам заседания президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом, документ размещен на сайте правительства РФ.

Исключение составят полеты для вывоза российских граждан из зарубежных стран и полеты, которые осуществляются «по отдельным решениям правительства».

Напомним, ранее был запрещен въезд на территорию РФ всем иностранцам, не имеющим гражданства. Для россиян, которые возвращаются в страну, предполагается обязательных двухнедельный карантин. При этом нарушители карантина будут наказаны вплоть до тюремного заключения.