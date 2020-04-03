Глава района в Башкирии без оснований ограничил въезд и выезд из района

На сегодняшнем совещании в правительстве, кстати, выступал глава Сибая Рустем Афзалов, который также рассказал, что в городе введено ограничение на въезд со стороны Кизильского района. Напомним, это связано с тем, что торговец мяса из Магнитогорска, зараженный коронавирусом, приезжал в Сибай. Под угрозой заражения оказались более 200 человек.