Андрей Иванюта официально стал главой башкирского Белорецкого района

«Это огромная ответственность для меня. Начинается новый этап. И хотя я не родился в вашем районе, но всегда его любил. В раннем детстве с отцом ездил сюда на природу, потом сам исходил все горы, сплавлялся и водил группы по туристическим маршрутам. Местная природа наполняет меня силой и энергией. Восхищаюсь и здешними людьми, дружу с ними много лет. Считаю, что наш район - не только самый красивый в республике, но и самый перспективный», – написал откровенный пост Иванюта.