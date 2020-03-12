Андрей Иванюта официально стал главой башкирского Белорецкого района
Об этом новоиспеченный руководитель администрации написал в своих социальных сетях.
Экс-министр молодежной политика и спорта Башкирии Андрей Иванюта официально стал руководителем администрации Белорецкого района.
Политик сообщил на странице собственных социальных сетей о своем назначении и отметил, что депутаты местного совета поддержали его кандидатуру единогласно.
«Это огромная ответственность для меня. Начинается новый этап. И хотя я не родился в вашем районе, но всегда его любил. В раннем детстве с отцом ездил сюда на природу, потом сам исходил все горы, сплавлялся и водил группы по туристическим маршрутам. Местная природа наполняет меня силой и энергией. Восхищаюсь и здешними людьми, дружу с ними много лет. Считаю, что наш район - не только самый красивый в республике, но и самый перспективный», – написал откровенный пост Иванюта.
Он также отметил, что сейчас перед руководством района много задач и трудностей, но есть желание и силы работать.
«Наверное, мне не всегда придётся принимать простые и всех устраивающие решения, но я буду отстаивать интересы жителей района, и готов в любое время общаться с вами и разъяснять свою позицию.», – добавил экс-министр.