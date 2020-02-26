Депутатский мандат Андрея Иванюты передали экс-министру образования Башкирии
26 февраля, 12:07ОбществоМинзаля АскароваФото: Башинформ
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Альфис Гаязов, получивший мандат Иванюты, возглавляет Академию наук.
После назначения экс-министра спорта и молодежной политики Андрея Иванюты на пост главы Белорецкого района, в Госсобрании появилось вакантное место. «Единая Россия» 25 февраля приняла решение, кому достается мандат Иванюты: место парламентария займет глава Академии наук РБ Альфис Гаязов.
Напомним, Альфис Гаязов известен как бывший министр образования республики. После того, как в 2015 году его сменила Гульназ Шафикова, он возглавил региональную Академию наук.
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