Депутатский мандат Андрея Иванюты передали экс-министру образования Башкирии

После назначения экс-министра спорта и молодежной политики Андрея Иванюты на пост главы Белорецкого района, в Госсобрании появилось вакантное место. «Единая Россия» 25 февраля приняла решение, кому достается мандат Иванюты: место парламентария займет глава Академии наук РБ Альфис Гаязов.

Напомним, Альфис Гаязов известен как бывший министр образования республики. После того, как в 2015 году его сменила Гульназ Шафикова, он возглавил региональную Академию наук.