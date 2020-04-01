В Башкирии в Сибае продавец мяса успел заразить коронавирусом сотрудника Сбербанка
Об этом сообщил глава администрации Сибая Рустем Афзалов.
Такое тревожное сообщение мэр Сибая опубликовал на своей странице в социальных сетях.
Напомним, после ЧП с этим торговцем, приехавшим 22 марта в Сибай торговать мясом из Магнитогорска, под наблюдение врачей попали более 200 человек, вступавших с ним в контакт.
Ранее стало известно, что мужчина заразил фельдшера, и вот теперь выяснилось. что вирус также передался еще и сотруднику Кизильского отделения Сбербанка.
Рустем Афзалов обратился к жителям города и попросил, если они обращались в данное отделение Сбербанка в течение последних двух недель, в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции и обязательно проинформировать об этом ЦГБ Сибая через горячие линии.
Телефоны «Горячей линии»: 8-963-909-51-30, 8-927-234-83-80 (ежедневно с 8.00 до 20.00). Также вы можете обратиться на «Горячую линию» Минздрава РБ: 8-347-286-58-27, 8-347-279-91-20.