В Башкирии в Сибае продавец мяса успел заразить коронавирусом сотрудника Сбербанка

Такое тревожное сообщение мэр Сибая опубликовал на своей странице в социальных сетях.

Напомним, после ЧП с этим торговцем, приехавшим 22 марта в Сибай торговать мясом из Магнитогорска, под наблюдение врачей попали более 200 человек, вступавших с ним в контакт.

Ранее стало известно, что мужчина заразил фельдшера, и вот теперь выяснилось. что вирус также передался еще и сотруднику Кизильского отделения Сбербанка.

Рустем Афзалов обратился к жителям города и попросил, если они обращались в данное отделение Сбербанка в течение последних двух недель, в обязательном порядке соблюдать режим самоизоляции и обязательно проинформировать об этом ЦГБ Сибая через горячие линии.