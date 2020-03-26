Главврач РДКБ Башкирии нашел оправдание нарушению режима самоизоляции

Posted 26 марта 2020, 14:30
Published 26 марта 2020, 14:30
Modified 17 октября 2022, 20:57
Updated 17 октября 2022, 20:57
Сегодня, 26 марта, стало известно, что главный врач РДКБ, обвиненный ранее одним из телеграм-каналов в нарушении режима самоизоляции после возвращения из-за границы, опубликовал разъяснения.
Напомним, в интернете появилась информация о том, что главный врач Республиканской детской клинической больницы Рустэм Аметшин 12 марта прилетел из поездки в Хорватию и вместо двухнедельной самоизоляции вышел на службу. Данная информация вызвала широкий общественный резонанс.
Медик пояснил на своей странице в соцсетях, что и не думал скрывать факт своей заграничной поездки. При этом Хорватия на момент окончания его отпуска не считалась страной, опасной по коронавирусу. К тому же, после возвращения в Россию Ахметшин прошел обследование на коронавирус и убедился, что не заражен им. Подтверждением тому является то, что сегодня, по прошествии двух недель после возвращения, он здоров и не заболел коронавирусом.
Напомним, по ситуации на сегодня в Башкирии известно о четырех зараженных, они изолированы в инфекционной больнице, еще 72 человека госпитализированы с подозрением на коронавирус и ожидают результатов анализов.