В Уфе планируют продезинфицировать улицы от коронавируса
26 марта, 17:04ОбществоАлия ФатхиеваФото: Курултай Башкирии
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Об этом официально сообщил Радий Хабиров.
Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в Уфе продезинфицируют уфимские улицы. С таким заявлением он выступил на встрече с редакторами республиканских СМИ.
По словам руководителя региона, дезинфекция начнется на следующей неделе, в период с 30 по 5 апреля, когда в республике будет недельный отдых.
Он также объявил, что в связи с этим не отмечаются Дни чистоты», планируются, что они пройдут во многих городах.
Хабиров также заявил, что в этом году отменяется фольклориада.
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