В Уфе планируют продезинфицировать улицы от коронавируса

Глава республики Радий Хабиров сообщил, что в Уфе продезинфицируют уфимские улицы. С таким заявлением он выступил на встрече с редакторами республиканских СМИ.

По словам руководителя региона, дезинфекция начнется на следующей неделе, в период с 30 по 5 апреля, когда в республике будет недельный отдых.

Он также объявил, что в связи с этим не отмечаются Дни чистоты», планируются, что они пройдут во многих городах.