Глава Башкирии признал, что не верит в информацию о четырех зараженных коронавирусом
26 марта, 17:09ОбществоМинзаля АскароваФото: Mkset.ru
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Об этом он заявил на встрече с главными редакторами СМИ республики.
Сюжеты: Эпидемия коронавируса
Сегодня, 26 марта, в ходе встречи главы Башкирии Радия Хаирова с редакторами СМИ был поднят очень сложный и резонансный вопрос о точном количестве зараженных коронавирусом в Башкирии
По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом в республике. Однако глава региона заявил также, что сам не верит в то, что в Башкирии на сегодняшний день всего четверо зараженных.
- Да, не верю. Но делаю все для того, чтобы их было меньше, - отметил он.
Напомним, на сегодняшний день в Башкирии коронавирус подтвердился у четверых людей. Еще 74 человека госпитализированы с подозрением на вирус и ждут своих анализов. 10 из них - дети.
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