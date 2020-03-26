Глава Башкирии признал, что не верит в информацию о четырех зараженных коронавирусом

Сегодня, 26 марта, в ходе встречи главы Башкирии Радия Хаирова с редакторами СМИ был поднят очень сложный и резонансный вопрос о точном количестве зараженных коронавирусом в Башкирии

По его словам, сейчас делается все возможное, чтобы не допустить массового заражения коронавирусом в республике. Однако глава региона заявил также, что сам не верит в то, что в Башкирии на сегодняшний день всего четверо зараженных.

- Да, не верю. Но делаю все для того, чтобы их было меньше, - отметил он.