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Posted 16 марта 2020, 05:48

Published 16 марта 2020, 05:48

Modified 17 октября 2022, 20:42

Updated 17 октября 2022, 20:42

Пенсионер из Башкирии шесть часов насиловал маленького ребенка

Пенсионер из Башкирии шесть часов насиловал маленького ребенка

16 марта 2020, 05:48
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О преступлении против маленькой девочки сообщила ее мама.

Жительница Уфимского района обратилась в полицию с заявлением, где указала, что над ее маленькой дочерью издевался и совершал развратные действия 65-летний сосед.

Со ссылкой на собственный источник журналисты «КП-Уфа» передают, что это произошло 27 февраля с 7:30 утра до 13:00. О преступлении стало известно только через неделю, когда ребенок рассказал о случившемся.

Мужчину задержали в тот же день, он не стал отпираться и дал признательные показания.

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