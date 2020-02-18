«И нашим, и вашим»: глава «Единой России» в Башкирии поможет родным педофила

С этим заявлением он выступил в программе «Персонально ваш» радиостанции «Эхо Москвы в Уфе». Он также опроверг ранее озвученную им информацию о том, что его однопартийцы готовы протянуть руку помощи уфимцу Владимиру Санкину, подозреваемому в избиении педофила.

«Мы его не поддерживали. Не могу сказать, что у партии есть какая-то точная позиция, которая оправдывает убийство по неосторожности, если оно вообще таким и было. Следствие должно разобраться. Если подтвердится, что обвиняемый Владимир Санкин оградил детей от домогательств, то он заслуживает, безусловно, снисхождения. Если не так, все равно будем разбираться. Никто не говорит, что он не заслуживает наказания. Но ведь у Владимира Зайцева было несколько приходов, в том числе за мужеложство и педофилию! Наш правозащитный центр предлагает помощь всем потерпевшим -родственникам убитого и родным обвиняемого. Думать, что партия оправдывает убийцу – неправильно!» - заявил Рустем Ахмадинуров в прямом эфире.

Напомним, руководитель исполкома башкирского регионального отделения партии «Единая Россия» Рустем Ахмадинуров в интервью телепрограмме «Честно говоря» заявил, что вместе с однопартийцами готов протянуть руку помощи Владимиру Санкину, который сейчас подозревается в причинении тяжких телесных повреждений, повлекшем смерть мужчины. Погибший оказался педофилом с солидным «послужным списком».

— Вполне возможно, что события развивались несколько иначе, чем они сейчас представлены в СМИ и интернете, и тем не менее мы готовы помочь Владимиру Санкину, — сказал Рустем Ахмадинуров в комментарии в телепрограмме «Честно говоря», посвященной данному ЧП.

Впрочем, позднее в соцсетях Рустем Ахмадинуров выразился несколько иначе.

- А к чему выступать в его поддержку, пока следствие еще не завершилось и следователи разбираются? - уточнил он. - Региональное отделение в поддержку Санкина не выступало. А правозащитный центр только высказал готовность оказать правовую помощь потерпевшим и обвиняемым.

Также добавим, адвокат известного певца Валерия Меладзе - член СПЧ при президенте России Шота Горгадзе намерен бесплатно заняться защитой обвиняемого в убийстве педофила. Родные убийцы предполагаемого педофила Владимира Санкина из Уфы приняли его предложение о защите.