Новый адвокат убийцы педофила в Уфе: «Насильник точно угрожал детям топором»

Шота Горгадзе повторил, что намерен сделать все, чтобы оправдать Владимира Санкина, обвиняемого в жестоком убийстве педофила. Накануне он прилетел в Уфу и уже успел пообщаться как с родными Санкина, так и с ним самим.

По словам Горгадзе, Санкин выглядит достаточно собранным, морально спокойным, не подавленным.

«Руки у него не опустились. Наоборот, он верит, что его признают невиновным. Как адвоката, меня устроит только полное его оправдание, без какого-либо условного срока.

Никакого мужчину эта история равнодушным не оставляет. Владимир Санкин заслуживает награды и похвалы. Вторично, что насильник скончался. А знаете, что насильник угрожал топором детям, если они не покажут свои половые органы? А если бы этот педофил их зарубил? Горбатого могила исправит.

То, что Санкин был пьян, расскажет только экспертиза, к тому же, его состояние не так имеет значение. Важно то, что он сделал», — рассказал Шота Горгадзе «Вестям».

Он также опроверг версию, что подростки также избивали Владимира Зайцева, деньги никто не крал.

«Я даже не понимаю. откуда вообще эта версия появилась. В первичных материалах дела этого нет», — отметил Шота Горгадзе.