Педофила из Уфы объявили в международный розыск

Региональное управление следкома Башкирии распространило ориентировку на 23-летнего Эдуарда Шакирова, обвиняемого в изнасиловании маленькой девочки.

Как следует из материалов дела, преступление было совершено днем 7 ноября прошлого года на лестничной площадке многоэтажки в Сипайлово.

Когда стало известно о происшедшем и возбудили уголовное дело, Шакиров скрылся и был объявлен сначала в федеральный, а потом в международный розыск.