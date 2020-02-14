Педофила из Уфы объявили в международный розыск
14 февраля, 22:32ПроисшествияТатьяна МайороваФото: Следком РБ
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Жертвой молодого извращенца стала маленькая девочка.
Региональное управление следкома Башкирии распространило ориентировку на 23-летнего Эдуарда Шакирова, обвиняемого в изнасиловании маленькой девочки.
Как следует из материалов дела, преступление было совершено днем 7 ноября прошлого года на лестничной площадке многоэтажки в Сипайлово.
Когда стало известно о происшедшем и возбудили уголовное дело, Шакиров скрылся и был объявлен сначала в федеральный, а потом в международный розыск.
Всех, кто располагает любой информацией об Эдуарде Шакирове, просят позвонить по телефонам: 8 (347) 251-62-51 или 02 (с сотового телефона - 102).
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