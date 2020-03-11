В Башкирии погиб 36-летний рабочий из Брянска

«В ходе расследования установлено, что причинами несчастного случая стала неудовлетворительная организация работ (монтаж рамы противовеса требует обязательного участия трёх работников: машиниста крана, стропальщика и слесаря, что работодателем не было обеспечено) и недостатки в проведении подготовки работников по охране труда (не проводились ни вводный инструктаж, ни стажировка на рабочем месте)», – сообщили в Гострудинспекции.