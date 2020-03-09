Жители Башкирии положили в банк почти 600 миллиардов рублей

Республика оказалась на четвертом месте в рейтинге субъектов ПФО по данным показателям. Башкирия сильно отстала от тройки лидеров. Так, на первом месте расположился Татарстан с показателями 1,3 триллионов рублей, на втором и третьем месте Самарская и Нижегородская область. Там местные жители вложили по 820 и 812 миллиардов рублей.