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Жители Башкирии положили в банк почти 600 миллиардов рублей

9 марта 2020, 09:47
Фото: pixabay.com
Республика заняла четвертое место в рейтинге субъектов ПФО.

Банки Башкирии привлекли от местных клиентов 598,6 миллиардов рублей. Речь идет как о физических, так и о юридических лицах. Статистические данные актуальные на 1 февраля 2020 года подготовил Банк России. Для составления рейтинга эксперты изучили счета организаций, депозиты и другие виды финансовых услуг.

Республика оказалась на четвертом месте в рейтинге субъектов ПФО по данным показателям. Башкирия сильно отстала от тройки лидеров. Так, на первом месте расположился Татарстан с показателями 1,3 триллионов рублей, на втором и третьем месте Самарская и Нижегородская область. Там местные жители вложили по 820 и 812 миллиардов рублей.

Среди жителей Башкирии не особой популярностью пользуются валютные счета. Всего в них разместили 9,5% от общей суммы вложенных денег. Это меньше, чем в среднем по России – 23,7% и ПФО – 10,9%.

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#Новости#Карина Мамаева#Экономика
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