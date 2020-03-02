Банки сократили выдачу кредитных карт в России

Согласно данным аналитиков, в январе 2020 года по сравнению с декабрем 2019-го, выдача кредитных карт снизилась более чем на 40%. Эксперты выделяют ряд причин этого.

Прежде всего, это традиционное снижение спроса на кредитование физических лиц в январе. Также существенную роль уменьшении количества выданных карт сыграли и действия Банка России, из-за которых произошло серьезное «охлаждение сегмента».

Напомним, с 1 октября 2019 года банки обязаны, выдавая необеспеченные ссуды, рассчитывать показатель долговой нагрузки. Это отношение дохода заемщика к средствам, которые будут направлены на обслуживание долга. Чем выше ПНД, тем сильнее нагрузка на капитал кредитной организации. Из за этого норматива банки стали более осторожно относиться к выдаче кредитных карт, особенно если речь идет о большом кредитном лимите, пишет rns.online.