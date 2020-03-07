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250 особенных девочек съехались на «Бал маленьких принцесс» в Уфу

7 марта 2020, 13:27
Фото: glavarb.ru
Мероприятия прошло в столице республики во второй раз.

Сегодня, 7 марта, в театре оперы и балета в Уфе прошел второй «Бал маленьких принцесс». Это большое благотворительное мероприятие проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья с прошлого года под патронажем супруги главы Башкирии Каринэ Хабировой.

Фото: glavarb.ru

В этом году на бал приглашены 250 девочек со всей республики. Веселиться девочкам помогали артисты оперного театра и студенты хореографического колледжа.

Фото: glavarb.ru

Участниц бала сопровождали кавалеры в форме — студенты Уфимского юридического института.

Фото: glavarb.ru

На бал приехал также глава Башкирии Радий Хабиров.

Фото: glavarb.ru

Гостям показали спектакль «Летучий корабль» в Греческом зале, а затем грянул грандиозный бал. В конце мероприятия каждая «принцесса» получила памятные подарки.

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