250 особенных девочек съехались на «Бал маленьких принцесс» в Уфу

Сегодня, 7 марта, в театре оперы и балета в Уфе прошел второй «Бал маленьких принцесс». Это большое благотворительное мероприятие проводится для детей с ограниченными возможностями здоровья с прошлого года под патронажем супруги главы Башкирии Каринэ Хабировой.