Каринэ Хабирова приготовила блины для уфимцев
1 марта, 13:55ОбществоМинзаля АскароваФото: Инстаграм "Пышка"
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По всей Башкирии сегодня отмечается масленица.
Первая леди республики сегодня вышла на улицы Уфы, чтобы угостить жителей города блинами, приготовленными собственноручно. Блюдо, приготовленное ею, можно было попробовать на празднике “Благо Масленица” на Гостином дворе.
Жена Радия Хабирова в теплой одежде и в зеленом фартуке угощала всех желающих возле стенда сети кафе “Пышка”.
Отметим, что масленичная неделя в России стартовала с 24 января. Масленица же совпала с первым днем весны.
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