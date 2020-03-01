Каринэ Хабирова приготовила блины для уфимцев

Первая леди республики сегодня вышла на улицы Уфы, чтобы угостить жителей города блинами, приготовленными собственноручно. Блюдо, приготовленное ею, можно было попробовать на празднике “Благо Масленица” на Гостином дворе.

Жена Радия Хабирова в теплой одежде и в зеленом фартуке угощала всех желающих возле стенда сети кафе “Пышка”.