В Башкирии 18-летнему парню грозит срок из-за секса со школьницей

Posted 6 марта 2020, 11:39
Published 6 марта 2020, 11:39
Modified 17 октября 2022, 20:36
Updated 17 октября 2022, 20:36
По информации КП-Уфа, у пары возникли взаимные чувства и отношения, которые привели к уголовному делу. Журналисты сообщают, что его девушка также предлагала свои интимные услуги в приложении для знакомств.
«Мы встречались с Кариной три месяца, я думал, у нас любовь, а вышло все так некрасиво. Да, у нас был интим, но только по взаимному согласию, ни к чему силой я ее не принуждал», – цитирует парня издание.
Он отметил, что об их отношениях стало известно после того, как девушка рассказала о них инспектору ПДН, а после против него возбудили уголовное дело. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.