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Posted 6 марта 2020, 11:39

Published 6 марта 2020, 11:39

Modified 17 октября 2022, 20:36

Updated 17 октября 2022, 20:36

В Башкирии 18-летнему парню грозит срок из-за секса со школьницей

В Башкирии 18-летнему парню грозит срок из-за секса со школьницей

6 марта 2020, 11:39
Фото: Медиахолдинг1Mi.
18-летний юноша из Нефтекамска пойдет под суд из-за связи с несовершеннолетней.

По информации КП-Уфа, у пары возникли взаимные чувства и отношения, которые привели к уголовному делу. Журналисты сообщают, что его девушка также предлагала свои интимные услуги в приложении для знакомств.

«Мы встречались с Кариной три месяца, я думал, у нас любовь, а вышло все так некрасиво. Да, у нас был интим, но только по взаимному согласию, ни к чему силой я ее не принуждал», – цитирует парня издание.

Он отметил, что об их отношениях стало известно после того, как девушка рассказала о них инспектору ПДН, а после против него возбудили уголовное дело. Сейчас молодой человек находится под подпиской о невыезде.

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