В Башкирии поймали парня, который заснял на видео секс с 14-летней школьницей
Сегодня, 16:53ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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В настоящий момент его задержали.
«КП-Уфа» сообщает, что в Учалинском районе в середине января 21-летний парень пригласил к себе домой 14-летнюю школьницу. Когда пара занялась сексом, он записал все происходящее на видео.
По информации издания, именно это видео стало главной уликой. Как выяснилось, о произошедшем узнала мама девочки. Она обратилась с заявлением в полицию. Когда подозреваемым стал возлюбленный девочки, он не стал юлить и отнекиваться.
В настоящий момент против него возбуждено уголовное дело по 131 статье, в качестве наказания подозреваемому грозит до четырех лет лишения свободы.
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