В Башкирии поймали парня, который заснял на видео секс с 14-летней школьницей

«КП-Уфа» сообщает, что в Учалинском районе в середине января 21-летний парень пригласил к себе домой 14-летнюю школьницу. Когда пара занялась сексом, он записал все происходящее на видео.

По информации издания, именно это видео стало главной уликой. Как выяснилось, о произошедшем узнала мама девочки. Она обратилась с заявлением в полицию. Когда подозреваемым стал возлюбленный девочки, он не стал юлить и отнекиваться.