Секс-скандал с юными путанами: в Бaшкирии 14-летние школьницы организовали бордель

Нефтекамск прославился на днях не самым лучшим образом, как город, юные жительницы которого занимаются проституцией. Подробности сообщила «Комсомольская правда».

По данным издания, жительница Нефтекамска наткнулась на сайте быстрых знакомств на объявление о платных интим-услугах и решила вникнуть в написанное. Она выяснила, что платный секс предлагала не 19-летняя жрица любви, а ученицы 7 и 8 классов местной школы.

По словам женщины, профилем на сайте знакомств управляет более старшая подруга малолетних нимфоманок и ее друг, которые рассылают откликнувшимся мужчинам фотографии девочек в личных сообщениях, договариваются о месте встречи и цене. Эти сутенеры забирают себе 40% от суммы, «заработанной» малолетними путанами. Когда им задают вопрос о возрасте, девочки говорят, что им 19, но они просто такие маленькие ростом и худенькие.

Потом девочки начинают шантажировать своих клиентов, угрожая пожать заявления об изнасиловании, если те не раскошелятся на 10-20 тысяч рублей.

В подтверждение своих слов женщина представила скрины сообщений, где девочки называют свои расценки, а также их фотографии в соблазнительных позах.

Женщина надеется, что полиция обратит внимание на происходящее и примет меры.