Экс-кандидат в главы Башкирии 14 февраля преподнесла журналистам подарок из секс-шопа

Сегодня, 14 февраля, эпатажная модель и несостоявшаяся глава Башкирии Сания Тимасова навестила редакцию Медиакорсети и преподнесла в подарок журналистам, как она выразилась, очень полезный предмет, «чтобы все были любимые, желанные и чтобы все в жизни было хорошо».

Подарком оказался [Роскомнадзор] пастельно-розового цвета, который близорукие люди могут невзначай принять за праздничную свечу.

Поскольку Сания очень быстро упорхнула, оставив редакцию в недоумении, пользуясь случаем, Медиакорсеть передает ей благодарность за повышенное внимание и обещает ни в коем случае не терять ее из вида и следить за ее выдающимися достижениями в творчестве и большой политике.

Кстати, напомним, скоро Сания Тимасова планирует устроить в центре современного искусства «Облака» примечательную акцию. Мероприятие будет носить название «Mamma Mia» и пройдет 7 марта в Центре современного искусства «Облака». Официально оно будет направлено на привлечение внимания к заболеванию и проблемам молочной железы через современное искусство. Сания намерена установить мировой рекорд, рисуя собственной грудью, и приглашает присоединиться к ней других женщин.

Редакция Медиакорсети надеется, что в будущем Сания Тимасова продолжит свою подвижническую деятельность и устроит не менее яркую акцию с применением того самого [Роскомнадзор], используя данный предмет, к примеру, для смешивания акварельных красок либо коктейлей. Хотя у такой талантливой и яркой женщины, наверняка, в голове есть масса других самобытных идей. По крайней мере, ее нынешняя выходка была очень похожа на нестандартную промоакцию будущего мероприятия.