«Булгаковские дачи» в Башкирии появились путем махинаций с земельными участками

Чтобы защитить права владельцев земельных участков, ведомство также направило в правительство Башкирии информацию о необходимости включить застроенные земли в границы населенных пунктов. Такая мера, по мнению прокуроров, понудить муниципалитет исполнить обязательства, предусмотренные законодательством, в части строительства и содержания инфраструктуры поселка.