Глава Башкирии попросил прокуратуру активнее взяться за недобросовестных застройщиков
28 февраля, 16:00ЭкономикаТатьяна МайороваФото: Mkset.ru
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Радий Хабиров заявил об этом на коллегии прокуратуры республики.
Сюжеты: Обманутые дольщики
Сегодня, 28 февраля, на заседании коллегии прокуратуры республики, где подводились итоги работы надзорного ведомства за 2019 год, глава Башкирии Радий Хабиров обратился к присутствующим в зале сотрудникам с просьбой активно подключиться к борьбе с недобросовестными застройщиками.
Для этого, по мнению, Радия Хабирова, представителям прокуратуры, необходимо. как минимум, приходить на «Строительные часы» в правительство РБ, где данная тема постоянно поднимается в числе первых.
- Присутствие на этих совещаниях работников прокуратуры сделало бы работу более эффективной, - заявил Радий Хабиров. Напомним, что по итогам прошлого года прокуратура направила в суд семь уголовных дел о хищении средств дольщиков.
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