Глава Башкирии попросил прокуратуру активнее взяться за недобросовестных застройщиков

Сегодня, 28 февраля, на заседании коллегии прокуратуры республики, где подводились итоги работы надзорного ведомства за 2019 год, глава Башкирии Радий Хабиров обратился к присутствующим в зале сотрудникам с просьбой активно подключиться к борьбе с недобросовестными застройщиками.

Для этого, по мнению, Радия Хабирова, представителям прокуратуры, необходимо. как минимум, приходить на «Строительные часы» в правительство РБ, где данная тема постоянно поднимается в числе первых.