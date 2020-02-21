Процесс по делу БОО «Башкорт» в Уфе отложен из-за нерасторопности прокуратуры

Процесс по делу о признании БОО «Башкорт» экстремистской организацией отложен на 6 марта. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы в Уфе».

Причиной перерыва в слушаниях стало то, что прокуратура не предоставила суду документы, которые были запрошены на прошлом заседании по ходатайству адвоката Станислава Селезнева, представляющего интересы БОО «Башкорт».

Как отмечают журналисты, в деле также не хватает компакт-дисков с записями активистов движения, на которых базируется иск прокуратуры.