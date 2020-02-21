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Процесс по делу БОО «Башкорт» в Уфе отложен из-за нерасторопности прокуратуры
21 февраля, 18:29ПолитикаТатьяна Майорова
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Слушания проходят в Верховном суде Башкирии.
Процесс по делу о признании БОО «Башкорт» экстремистской организацией отложен на 6 марта. Об этом сообщило радио «Эхо Москвы в Уфе».
Причиной перерыва в слушаниях стало то, что прокуратура не предоставила суду документы, которые были запрошены на прошлом заседании по ходатайству адвоката Станислава Селезнева, представляющего интересы БОО «Башкорт».
Как отмечают журналисты, в деле также не хватает компакт-дисков с записями активистов движения, на которых базируется иск прокуратуры.
Помимо этого, адвокат попросил допросить в суде нескольких свидетелей обвинения из числа сотрудников прокуратуры и МВД.
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