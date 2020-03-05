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Posted 5 марта 2020, 07:04

Published 5 марта 2020, 07:04

Modified 17 октября 2022, 20:35

Updated 17 октября 2022, 20:35

В Уфе вместо торгового центра построят парковку

В Уфе вместо торгового центра построят парковку

5 марта 2020, 07:04
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Новый паркинг появится на площади 15 гектаров между улицами Комсомольской, Рудольфа Нуреева, Архитектора Рехмукова и бульваром Давлеткильдеева.

В настоящий момент горсовет Уфы уже согласовал проект межевания и планировки квартала в Октябрьской районе. Авторы проекта освободившиеся 15 гектаров предлагают поделить на два квартала.

В первом квартале находится пять жилых домов, уточняет Ufatime.ru, высотой от 12 до 24 этажей. Новые многоэтажки строить не будут, свободный участок займет детский многофункциональный центр на 600 мест. На пересечении с бульваром Давлеткильдеева построят поликлинику, которая будет принимать до 500 пациентов за смену.

Во втором квартале сейчас находится электроподстанция «Ишимская» и полугодовой торговый центр «Космопорт». Торговый центр снесут и построят парковку на 498 мест.

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#Алия Фатхиева#Общество#Новости#Стройка
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