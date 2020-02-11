Мужчина из Башкирии погиб во время работы на стройке
11 февраля, 17:18ПроисшествияАлия ФатхиеваФото: Медиахолдинг1Mi
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Выяснилось, что он погиб, сорвавшись в технический проем во время работы.
По данным гострудинспекции строитель погиб из-за несчастного случая, произошедшего в Гафурийском районе.
В настоящий момент известно, что несчастный случай произошел с 39-летним строителем 4 февраля. Он работал на стройке завода по производству алкогольной продукции в селе Булгаково Уфимского района.
Мужчина сорвался в технический проем с высоты 5,6 метра и скончался в больнице.
Сейчас в гоструде начали расследование случившегося.
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