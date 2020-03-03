В Башкирии увеличат посевные площади и финансирования весенних полевых работ

Общая посевная площадь, отметил Фазрахманов, составит 3 млн га, что на 4,5% больше, чем в 2019 году. Под яровые культуры отводится 2 млн га, а также до 770 тысяч га увеличится кормовая база. Помимо этого на треть увеличат посевные площади овощебахчевых и озимых культур.