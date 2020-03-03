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Posted 3 марта 2020, 03:34

Published 3 марта 2020, 03:34

Modified 17 октября 2022, 20:32

Updated 17 октября 2022, 20:32

В Башкирии увеличат посевные площади и финансирования весенних полевых работ

В Башкирии увеличат посевные площади и финансирования весенних полевых работ

3 марта 2020, 03:34
Фото: Медиахолдинг1Mi.
О планах рассказал на оперативном совещании министр сельского хозяйства в Башкирии Ильшат Фазрахманов.

В своем докладе глава ведомства сообщил, что на весенне-полевые работы в республике направят в 2020 году более 13,5 млрд рублей, что на 870 млн рублей больше, чем в 2019.

Общая посевная площадь, отметил Фазрахманов, составит 3 млн га, что на 4,5% больше, чем в 2019 году. Под яровые культуры отводится 2 млн га, а также до 770 тысяч га увеличится кормовая база. Помимо этого на треть увеличат посевные площади овощебахчевых и озимых культур.

По мнению Ильшата Фазрахманова, республика готова к весенне-полевым работам в оптимальные агротехнические сроки. Сейчас в регионе снимают монолиты.

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#Экономика#Новости#Сельское хозяйство
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