В Башкирии следком изобличил соседа, убившего сельского парня

Накануне, 2 августа, следком сообщил о раскрытии убийства 30-летнего жителя Бижбулякского района Евгения Астафьева.

Парень пропал 20 июля. Первой забеспокоилась его сестра и обратилась в полицию. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», как это обычно бывает в случае исчезновения человека. Но в данном случае, к сожалению, наихудшие опасения оправдались.

1 августа волонтеры нашли труп Евгения в силосной яме. Его труп был завернут в хозяйственные мешки.

Подозрение на 56-летнего соседа убитого мужчины пало почти сразу. Их подтвердили следы крови в багажнике соседского автомобиля. Убийца арестован. По предварительной версии он убил Евгения во время пьяной ссоры. Ранее убийца уже был судим за неосторожное убийство.