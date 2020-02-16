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Posted 16 февраля 2020, 06:05

Published 16 февраля 2020, 06:05

Modified 17 октября 2022, 20:20

Updated 17 октября 2022, 20:20

В Башкирии расходы на транспортную реформу в 2019 году составили 3,4 млрд рублей

В Башкирии расходы на транспортную реформу в 2019 году составили 3,4 млрд рублей

16 февраля 2020, 06:05
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Об этом сообщила министр финансов РБ Лира Игтисамова на заседании в Курултае.

2,2 млрд руб. было затрачено на обновление автобусного парка «Башавтортранса» — предприятие получило 478 новых автобусов различной вместимости. 638 млн руб. было затрачено на поддержку перевозки льготников по маршрутам с регулированием тарифа — в прошлом году общественный транспорт Башкирии перевез 70 млн пассажиров данной категории. Об этом сообщает Ufacitynews.

Напомним, ключевой проблемой, которая и сейчас продолжает собирать жалобы в соцсетях, остается проблема нехватки автобусов. В конце 2019 года по итогам опроса уфимцев Контрольно-счетной палатой, 63% опрошенных отметили, что в столице региона общественного транспорта не хватает, необходимо не только ввести новые маршруты, но и увеличить количество машин на имеющихся. Также реформа не повлияла и на доступность общественного транспорта: в часы пик, чей интервал также не изменился, автобусы ходят переполненные и о комфорте речи не идет. При этом в течение ближайших лет в Уфе планируется и дальше сокращать сеть маршруток. Это следует из проекта поправок в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на сайте мэрии.

Летом 2019 года Госкомтранс отчитался о победе над нелегалами (сами «нелегалы» назвали эту реформу банальным переделом рынка; разборки между владельцами маршрутов не прекращаются), но эта победа никак не сказалась на безопасности обычных уфимцев (езда наперегонки, возгорания и ДТП с участием уфимских автобусов никуда не делись). После реформы в большинстве автобусов теперь можно расплачиваться карточкой — впрочем, не всегда. А вот попытка обновить автобусный парк пока не достигла своего логического завершения: большую часть городских маршруток все так же составляют обшарпанные пазики, которые, как оказалось, в принципе не пригодны для перевозок пассажиров.

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#Андрей Королев#Экономика#Новости#Общественный транспорт#Транспорт
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