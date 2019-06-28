Наобещали: В Госкомтрансе заявили, что нелегальных перевозчиков в Башкирии больше нет

- По Уфе автобусы всех нелегальных перевозчиков мы исключили. Их было около четырех тысяч, — рассказал чиновник. —1400 транспортных средств – это в основном малый класс – были исключены и около 700 автобусов были переориентированы под государственных и других перевозчиков, которые сегодня встроены в единую систему перевозок по Уфе.