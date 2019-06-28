Наобещали: В Госкомтрансе заявили, что нелегальных перевозчиков в Башкирии больше нет

Posted 28 июня 2019, 07:17
Published 28 июня 2019, 07:17
Modified 17 октября 2022, 19:59
Updated 17 октября 2022, 19:59
Рынок пассажирских перевозок в столице Башкирии полностью освободился от нелегалов, о чем заявил председатель Госкомтранса Башкирии Тимур Мухаметьянов в интервью РБК Уфа.
- По Уфе автобусы всех нелегальных перевозчиков мы исключили. Их было около четырех тысяч, — рассказал чиновник. —1400 транспортных средств – это в основном малый класс – были исключены и около 700 автобусов были переориентированы под государственных и других перевозчиков, которые сегодня встроены в единую систему перевозок по Уфе.
По словам Мухаметьянова, на межмуниципальном сообщении до 30 процентов перевозок осуществляют нелегальные перевозчики, однако как только «Башавтотранс» получит новые автобусы, ситуация изменится.
Государственный транспорт занимал всего 14,3 процентов рынка пассажироперевозок. По данным гендиректора Башкирского регистра социальных карт, годовой объем доходов перевозчиков, работающих вне закона, оценивался в семь миллиардов рублей.
Примечательно, что чиновник при этом не упомянул о последствиях избавления от нелегалов.
К примеру, из-за отмены маршрута, которым ранее пользовались пассажиры трех поселков под Уфой - Таптыково, Нижегородка, Зубово, жители не смогли выехать в город.
- УфаЛайн выдавливают с рынка, другого определения я дать не могу. Но тогда хоть замените своими маршрутами. Но разве у нас кто о народе думает. Нет. Только бабки, только хардкор! ГосКомитет РБ по транспорту забыл свое предназначение. Слов нет, - пишет уфимка Эльвира Бикметова.
Впрочем, этой проблемой власти обещали заняться.