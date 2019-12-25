В Башкирии произошло массовое ДТП с автобусом: есть пострадавшие

В ГИБДД по Башкирии сообщили, что вчера около 10:00 произошло столкновение между автомобилем «Нива», автомобилем Mitsubishi и микроавтобусом Peugeot Вoxer под маршрутом 257к с 10 пассажировами.
Сообщается, что ДТП случилось около аграрного университета. Изначально столкновение произошло между «Нивой» с 41-летним жителем Башкирии и автобусом с 27-летним жителем Чишмов за рулем. После удара «Нива» влетела на припаркованные Mitsubishi ASX, а также Renault Logan.
В результате произошедшего пострадала водитель Mitsubishi, уточнили в ведомстве.