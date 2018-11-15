Олег Куляшов: Транспортный кризис в Уфе – передел рынка чиновниками

- Мы ситуацию знаем: у перевозчиков, которые «под крылом» чиновников работают, у них излишки машин были, отсюда пробки. Все эти проблемы можно было решить и оставить все на своих местах, все нормально работало бы. В нашей организации все профессионалы: дайте нам неделю. – мы за неделю все исправим, все восстановим. Всех людей вернем: еще не все успели продать свои машины. Ведь посмотрите доски в интернете: завалены объявлениями о продаже автобусов. Люди испуганы, они не знают, что делать. Люди же покупали машины, в том числе, в кредит с прицелом на будущее, им семьи кормить надо. Наша главная задача всегда была – перевезти людей. И никто не жаловался.