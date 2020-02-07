Техасская резня автобусной сети: маршруток в Уфе станет еще меньше

В течение ближайших лет в Уфе планируется и дальше сокращать сеть маршруток. Это следует из проекта поправок в документ планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам на сайте мэрии.
Проект, разработанный управлением транспорта и связи администрации, планируют утвердить в течение февраля. В частности, к 2023 году планируется сократить автобусную сеть со 115 маршрутов до 103, число маршрутов электротранспорта — с 34 до 29. Как поясняют авторы проекта, количество муниципальных маршрутов в Уфе чрезмерно, они дублируются, более того на них работают слишком маленькие автобусы, к тому же с высоким уровнем износа. При этом, как отмечается в проекте, изменения в реестр муниципальных маршрутов уже вносились в прошлом году — исключалось дублирование, регулировалось число автобусов и их тип.
Напомним, что в 2018 году после транспортной реформы в Башкирии — с ее начала прошло 1,5 года — 71 из 115 автобусных маршрутов обслуживали официальные перевозчики, отобранные по итогам конкурса. Остальные либо обслуживались нелегально, либо вовсе не обслуживались (к нелегалам в документе причислены водители 1300 автобусов; почти столько же — 1420 автобусов были допущены к работе как официальные перевозчики). Необслуживаемые старые маршруты постепенно замещаются новыми, но, как показывает практика, старый маршрут оказывается лучше новых двух.
Ключевой проблемой, которая продолжает собирать жалобы в соцсетях после реформы, остается проблема нехватки автобусов. В конце 2019 года по итогам опроса уфимцев Контрольно-счетной палатой, 63% опрошенных отметили, что в столице региона общественного транспорта не хватает, необходимо не только ввести новые маршруты, но и увеличить количество машин на имеющихся.
Больше всего пострадали жители уфимского пригорода. Так, например, жители Зубово, Нижегородки и Таптыково жалуются, что отменили единственную маршрутку под номером 151к, которая курсировала между ними и Уфой:
— У нас ходит автобус «Башавтотранса» № 164, но у него расписание просто нечеловеческое: утром последний идет в 10.30, а следующий только в 16.00! А из города последний автобус 164-й идет в 18.30 с ГДК, и он не на всех остановках останавливается, может спокойно проехать мимо. Что нам делать и как из города вечером домой добираться?
При этом в Госкомитете по транспорту РБ им посоветовали выходить на трассу и ловить автобус маршрутом № 151, который ездит в Чишмы. Детям, видимо, тоже.
Также в Уфе прекратили работу маршрутки № 280 и 284, которые ездили из Михайловки и Суровки в Уфу и обратно. Вместо двух старых сделали один новый маршрут № 107 «Уфа — Суровка» (перевозчик — ГУП «Башавтотранс» РБ).
— Как будут ездить в город жители Михайловки? Перед тем, как отменять что-то хорошее и реально работающее (280 и 284 маршруты), создайте хотя бы похожее! На них без пересадки можно было доехать много куда, а этот ваш 107 далеко едет? И сколько реально из заявленных 12 автобусов ездят? — спрашивают возмущенные уфимцы.
Заметно опустели пореформенные уфимские дороги после 10 часов вечера: в это время суток дождаться автобуса не на проспекте Октября или не в центре города, практически невозможно — как правило, в это время зачастую пассажиров спасали «нелегалы», прикрывавшие перевозчиков, закончивших трудовой день. Так, например, в это время практически невозможно уехать из ТЦ «Планета» — ни в сторону Сипайлово, ни в сторону центра. К слову, проблемы с выездом из Сипайлово как были, так и остались — и в плане вместительных автобусов, и по «разнообразию» маршрутов:
— Чего стоит маршрут № 244. Попробуйте на нем поехать с проспекта вечером в Сипайлово. Конкуренции никакой, самый выгодный маршрут: набивает людей как селедку в бочки. Народу деваться некуда, вот и садятся. Полгорода надо проехать, чтобы попасть на Горсовет или в ГДК через Энтузиастов на Шафиева, и только потом по проспекту. А каково студентам теперь добираться до Гостиного двора? Остался один микроавтобус № 6, всегда переполненный за 30 рублей. Все хуже и хуже, — подчеркивают уфимцы.
Реформа никак не повлияла и на доступность общественного транспорта: в часы пик, чей интервал также не изменился, автобусы ходят переполненные и о комфорте речи не идет. В этом контексте разговор о нехватке автобусов даже на самых массовых маршрутах.
— Как же надоела эта нехватка автобусов в городе, в частности автобусов 298 и 226. Каждое утро едешь как шпрот в консервной банке. Автобусы ходят с интервалом 20-30 минут, а если приходят, то могут проехать мимо, не соизволив остановиться, — жалуются жители столицы.
Стоит отметить, что летом прошлого года Госкомтранс отчитался о победе над нелегалами (сами «нелегалы» назвали эту реформу банальным переделом рынка; разборки между владельцами маршрутов не прекращаются), но эта победа никак не сказалась на безопасности обычных уфимцев (езда наперегонки, возгорания и ДТП с участием уфимских автобусов никуда не делись). Безусловно, после реформы в большинстве автобусов теперь можно расплачиваться карточкой (впрочем, не всегда — «на терминале села батарея», «это мой личный автобус, у меня нет терминала» и т. д.). А вот попытка обновить автобусный парк не достигла своего логического завершения: большую часть городских маршруток все так же составляют обшарпанные пазики, которые, как оказалось, в принципе не пригодны для перевозок пассажиров.
— Обновление автопарка ГУП «Башавтотранс» РБ запланировано на несколько лет. На данный момент поступило 39 автобусов марки «Нефаз», запланирована поставка еще 61 автобуса. ООО «Санкт-Петербургский институт транспортных систем», который провел научно-исследовательские работы по организации транспортного обслуживания населения на территории Республики Башкортостан, определил класс транспортных средств по каждому маршруту — там, где необходимы автобусы большой вместимости — они будут, — подчеркнул председатель Госкомтранса РБ Тимур Мухамедьянов.
В этом контексте любопытно, как долго власти Уфы смогут поддерживать статус спасителей и реформаторов «в пользу» пассажиров, поскольку о низкой рентабельности говорят перевозчики по всей стране, а покупка новых вместительных автобусов попросту не окупится без господдержки или повышения тарифов на проезд. При этом поддержка установленного тарифа на маршрутные перевозки потребует примерно 1 млрд руб. дотаций. По регулируемым тарифам проезд в маршрутных такси в Уфе стоит 25 рублей, а реальная цена перевозки одного пассажира — на 11 рублей дороже. При этом по карте «Алга» в транспорте «Башавтотранса» и муниципального управления электротранспорта проезд стоит 20 рублей. Но долго ли он еще таким останется и если да, то чем незаметно придется заплатить налогоплательщикам? Напомним, также все еще не работает онлайн система отслеживания общественного транспорта, о которой говорят с разной степенью громкости с 2015 года.
В завершение напомним, что в ноябре глава региона прокомментировал, что реформа проходит «мучительно», а в 2020 году, по его словам, транспортный рынок в Уфе должен стать цивилизованным. Январь уже прошел… Так или иначе, согласно заявленному в начале статьи проекту, лишь в течение ближайших двух лет городские власти планируют заключить муниципальные контракты на перевозку пассажиров по всем установленным маршрутам (в том числе и тем, которые перестали обслуживаться в связи с «запретом» нелегалов), а к 2024 году после очередного анализа… вновь провести оптимизацию маршрутов! Действительно, и так слишком много транспорта для тех, кто счастлив работать дома.
Медиакорсеть следит за развитием событий.