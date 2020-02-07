Техасская резня автобусной сети: маршруток в Уфе станет еще меньше

В этом контексте любопытно, как долго власти Уфы смогут поддерживать статус спасителей и реформаторов «в пользу» пассажиров, поскольку о низкой рентабельности говорят перевозчики по всей стране, а покупка новых вместительных автобусов попросту не окупится без господдержки или повышения тарифов на проезд. При этом поддержка установленного тарифа на маршрутные перевозки потребует примерно 1 млрд руб. дотаций. По регулируемым тарифам проезд в маршрутных такси в Уфе стоит 25 рублей, а реальная цена перевозки одного пассажира — на 11 рублей дороже. При этом по карте «Алга» в транспорте «Башавтотранса» и муниципального управления электротранспорта проезд стоит 20 рублей. Но долго ли он еще таким останется и если да, то чем незаметно придется заплатить налогоплательщикам? Напомним, также все еще не работает онлайн система отслеживания общественного транспорта, о которой говорят с разной степенью громкости с 2015 года.