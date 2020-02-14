В Республиканском инженерном лицее-интернате министры провели открытый урок

Айбулат Хажин также отметил, что оснастить школу мало, нужно уметь использовать новую технику для создания новых, востребованных ИТ-проектов. «Уроки цифры» дают возможность получить знания от ведущих технологических компаний. Министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин отметил, что за четверть века уровень коммуникации в обществе вырос на несколько порядков: в частности, в связи с этим пересматриваются подходы к образованию, поэтому задача власти сделать государство удобным для людей.