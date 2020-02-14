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Posted 14 февраля 2020, 10:03

Published 14 февраля 2020, 10:03

Modified 17 октября 2022, 20:19

Updated 17 октября 2022, 20:19

В Республиканском инженерном лицее-интернате министры провели открытый урок

В Республиканском инженерном лицее-интернате министры провели открытый урок

14 февраля 2020, 10:03
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Сюжет
Касается каждого
Открытый «Урок цифры» прошел по теме «Персональные помощники».

Открытый урок прошел в рамках реализации нацпроекта «Образование», утвержденного майским указом Владимира Путина.

Школьников познакомили с возможностями персональных помощников и рассказали про сферы их применения. Ребята узнали, как происходит процесс обработки запросов людей и какие технологии им в этом помогают. Урок провели министр образования и науки РБ Айбулат Хажин, министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин и директор по продвижению образовательных инициатив в органах государственной власти ООО «Яндекс» Дмитрий Растворов.

— Мы живем в обществе, которое становится все более цифровым. Поэтому одна из основных задач, стоящих сегодня перед системой образования, — цифровая трансформация, — обратился к ребятам министр образования и науки Республики Башкортостан Айбулат Хажин. — Сейчас в нашей стране в рамках приоритетного национального проекта «Образование» реализуется проект «Цифровая образовательная среда», в рамках которого мы обеспечиваем школы новой техникой, обучаем учителей.

Айбулат Хажин также отметил, что оснастить школу мало, нужно уметь использовать новую технику для создания новых, востребованных ИТ-проектов. «Уроки цифры» дают возможность получить знания от ведущих технологических компаний. Министр цифрового развития государственного управления РБ Геннадий Разумикин отметил, что за четверть века уровень коммуникации в обществе вырос на несколько порядков: в частности, в связи с этим пересматриваются подходы к образованию, поэтому задача власти сделать государство удобным для людей.

— Мы давно работаем с системой образования РБ, реализуются два проекта — «Яндекс-лицей» и «Яндекс-учебник». Регион является очень активным участником этих образовательных инициатив, — отметил Дмитрий Растворов. — Наша главная задача — познакомить детей с интересным миром IT-сферы. Показать им внутреннее устройство, в данном случае, голосовых помощников, чем-то замотивировать к получению дальнейшего образования.

#Андрей Королев#Общество#Касается каждого#Новости#Образование#Школа
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