Уфимец в женском обличье будет претендовать на сердце нового «Холостяка» ТНТ

В официальном тизере 7 сезона шоу «Холостяк» телеканала ТНТ несколько раз промелькнуло лицо уроженца Уфы Заки Мусина. Казалось бы, на сердце «холостяка» ТНТ, как правило, претендуют представительницы женского пола страны. Однако Заки — не совсем обычный парень. Он из числа тех, про кого принято говорить «гендерквир». То есть, человек, не желающий выбирать для себя один пол.