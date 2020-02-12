Уфимец в женском обличье будет претендовать на сердце нового «Холостяка» ТНТ

Posted 12 февраля 2020, 09:08
Published 12 февраля 2020, 09:08
Modified Сегодня, 08:26
Updated Сегодня, 08:26
В официальном тизере 7 сезона шоу «Холостяк» телеканала ТНТ несколько раз промелькнуло лицо уроженца Уфы Заки Мусина. Казалось бы, на сердце «холостяка» ТНТ, как правило, претендуют представительницы женского пола страны. Однако Заки — не совсем обычный парень. Он из числа тех, про кого принято говорить «гендерквир». То есть, человек, не желающий выбирать для себя один пол.
По рождению Заки принадлежит мужскому полу, но в последние несколько лет подает себя в женском обличье. Об этом свидетельствуют многочисленные фотографии молодого человека в социальных сетях.
Что именно подтолкнуло уфимца, несколько лет назад переехавшего на постоянное жительство в Москву, принять участие в шоу, неизвестно. Он пока не раскрывает секреты, как и пресс-служба телеканала в Уфе. Представители ТНТ отказываются комментировать, прошел ли уфимец кастинг, однако некоторые российские сайты сообщают, что продюсеры шоу сделали шаг в пользу эпатажа и неожиданных поворотов.
Отметим, что Заки будет бороться за сердце 33-летнего столичного стоматолога Антона Криворотова. Напомним, в прошлом сезоне «Холостяка» в одном из кастингов принимала участие еще одна уроженка Башкирии — певица Анжелика Якусева. Как показывают общие фотографии, Заки и Анжелика находятся в дружеских отношениях. Возможно именно она предложила молодому человеку попытать удачу в телевизионном шоу.
Отметим, что ранее Заки заявлял, что у него были отношения как с девушками, так и с мужчинами, но он не представляет, каким будет через пять лет.
— Однополую семью для себя я не приемлю, потому что на усыновление не готов. Ребенок должен быть моим родным, — объяснял он журналистам.
Также Заки сообщал, что не намерен пойти на смену пола.