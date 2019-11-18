«Скандалов дома никогда не было»: Как уфимец стал моделью, сделав себе грудь

Современные социологи называют «гендерквирами» людей, не желающих выбирать для себя один пол. Впервые такой термин появился в мировой сети еще в 2001 году, а сегодня люди с таким типом гендера уже свободно указывают свою особенность в социальных сетях, в том числе на сайтах знакомств.

Корреспондент «Медузы» пообщался с тремя молодыми россиянами, которые живут и как мужчина и как женщина, одновременно.

Фото: Instagram

Одним из собеседников журналистки Ангелины Мусаелян стал 24-летний уроженец Уфы Заки Мусин, который в настоящее время зарабатывает на моделинге, но по образованию является инженером-технологом. Издание приводит его историю от первого лица.

Заки родился в Уфе и признается, что всегда был артистичным ребенком и стремился быть на сцене.

- Участвовал в конкурсе чтецов, был ведущим, потом начал петь. Я всегда ощущал, что я какой-то другой. Играл в куклы Барби, мне нравилось их одевать. Я комплексовал, поэтому старался слиться со сверстниками, но все равно всегда выделялся.

Фото: Instagram

Заки рассказывает, что у него всегда «не ладилось с одногруппниками».

- Изменения начались на втором-третьем курсе. Я еще не был похож на девушку — просто становился красивее. Отрастил волосы, изменил стиль, но все равно одевался только в мужскую одежду. Дома часто стоял перед зеркалом и внушал себе, что я красивый. Это помогло мне избавиться от комплексов.

Какого-то переломного момента не было — я переехал в Москву, выглядя все еще так же, как в Уфе. Минимум косметики: пудра, румяна. Я просто скрывал несовершенства своей кожи. Стал танцевать гоу-гоу в клубе «Рай». На работе меня красили визажисты, делали прически, подчеркивали некоторые черты лица. Я видел, в чем мои плюсы и минусы, запоминал и повторял это дома. Я становился более женственным.

Я участвовал в нескольких коммерческих съемках, в основном, для интернет-магазинов, и думал о карьере модели. Но с такой внешностью в России не умеют работать. Безусловно, в этом бизнесе ищут то, что будет лучше продаваться, а в нашей стране сотрудничать с такими моделями — это риск, - говорит Заки.

По его словам, у него никогда не было никаких проблем с родителями. И мать и отец одинаково его приняли таким, какой он есть.

- Скандалов по этому поводу в нашем доме не было никогда. Бывает, что родственники высказывают недовольство, но моя мама быстро пресекает подобные разговоры.

У меня есть младшая сестра, и она очень рада, что у нее такой брат. Когда я приезжаю, я крашу ей волосы, вожу по салонам, привожу кучу одежды. Я с детства занимался ее воспитанием и развивал в ней качества, которых не хватало мне. Поэтому она выросла сильной и спортивной девочкой.

Женоподобные мальчики всегда сталкиваются с агрессией, но из-за того, что я сейчас максимально похож на девушку, у меня не возникает проблем, - говорит молодой человек.

Заки признается, что у него были отношения как с девушками, так и с мужчинами, но он не представляет, каким будет через пять лет.

- Однополую семью для себя я не приемлю, потому что на усыновление не готов. Ребенок должен быть моим родным.